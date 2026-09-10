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Нико Гонсалес обърна ситуацията в Ювентус и се доближава до нов договор

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Спорт
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Аржентинецът беше сред кандидатите за раздяла през лятото, но силният старт на сезона и доверието на Лучано Спалети са накарали клуба да преосмисли бъдещето му

нико гонсалес обърна ситуацията ювентус доближава нов договор
Снимка: БГНЕС
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Ювентус е готов да направи сериозен обрат в плановете си за Нико Гонсалес. Само няколко месеца след като аржентинското крило беше поставено в трансферния списък, ръководството на "бианконерите“ вече обмисля възможността да удължи договора му.

През летния трансферен прозорец раздялата между двете страни изглеждаше като реален сценарий. Самият Гонсалес е имал желание да се завърне в Атлетико Мадрид, където преди това игра под наем, но до сделка преди затварянето на пазара така и не се стигна.

Така 28-годишният аржентинец остана в Торино и продължи работа под ръководството на Лучано Спалети. Решението постепенно започва да се отплаща както за футболиста, така и за Ювентус.

Гонсалес остави добри впечатления с изявите си в началото на сезона. Той се появи от резервната скамейка срещу Парма и реализира първото попадение за „бианконерите“ при равенството 2:2. След това получи 64 минути срещу Милан и отново се представи на добро ниво.

Променило се е и положението на аржентинеца в съблекалнята. Гонсалес отново се чувства напълно интегриран в отбора, получава подкрепата на своите съотборници, а Спалети демонстрира доверие в качествата му.

Именно новата ситуация е накарала крилото да даде положителен знак за започване на разговори за бъдещето си. От Ювентус също са готови да разгледат възможността за удължаване на контракта.

Настоящото споразумение на Нико Гонсалес с италианския гранд е до юни 2029 година, като според информацията той получава по 3,6 милиона евро на сезон.

Само допреди няколко седмици раздялата изглеждаше като най-вероятния вариант, но представянето на аржентинеца и доверието на Спалети са променили нагласите в Торино и сега Ювентус може да заложи на него и в по-дългосрочен план.



#Нико Гонзалес #ФК Ювентус

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