Нико Уилямс върна усмивките в Билбао

Атлетик Билбао сложи край на трудния си период с ценна победа с 1:0 у дома над Овиедо в двубой от 12-ия кръг на Ла Лига. Герой на вечерта на “Сан Мамес” бе младият испански национал Нико Уилямс, който вкара единственото попадение в срещата в 25-ата минута след бърза и прецизна атака по левия фланг.

Баските демонстрираха енергия и настойчивост, каквито липсваха в последните им три мача, приключили без успех (две загуби и равенство). С помощта на мощната си публика Атлетик контролираше темпото през по-голямата част от мача и не позволи на Овиедо да застраши сериозно вратата на Унай Симон.

Трите точки изкачиха тима на седмо място в класирането с 17 пункта, само една зад зоната за евротурнирите, докато Овиедо продължава да търси пътя към стабилността и остава на дъното с 8 точки.

Начело в Ла Лига остава Реал Мадрид с 30 точки, следван от Виляреал с 26, Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, а в топ 6 място намира и Бетис с 19.