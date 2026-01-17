Никол Делaго беше най-бърза в спускането от Световната купа в Тарвизио

Италианката Никол Делаго спечели спускането за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини на домашен сняг в Тарвизио, а легендарната американка Линдзи Вон се качи на петия си подиум в пет състезания.

Победата, с време от 1:46,28 минута, беше първа за 30-годишната скиорка от Вал Гардена в рамките на Световната купа и първият й подиум, откакто стана трета в Заалбах през март 2024-а.

Германката Кира Вайдле-Винкелман зае второ място с пасив от 20 стотни.

Вон стигна до третото място с изоставане от 26 стотни на пистата Ди Прамперо, обвита в гъста мъгла в средната част.

По-малката сестра на Делаго - Надя, бронзова медалистка в спускането от Олимпийските игри в Пекин през 2022 година, завърши десета, като двете се прегърнаха на финала.

Вон е в страхотна форма, докато се готви за завръщане на Олимпийските игри в Милано и Кортина следващия месец на 41-годишна възраст. Тя има актив от 400 точки и увеличи преднината си в класирането за малката Световна купа в спускането на 144 точки пред германката Ема Айхер.

Американката вече има две победи, едно второ място и две трети места от петте спускания този сезон, докато Делаго е с шест подиума в цялата си кариера.

В генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин с 923 точки, пред Камий Раст със 753, Линдзи Вон с 510 и други.

Предстои още едно спускане в швейцарския курорт Кран Монтана на 30 януари преди жените да се отправят към Игрите в Кортина д'Ампецо.

Тарвизио е домакин и на женски супергигантски слалом в неделя.