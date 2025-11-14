Никол Филипова спечели първия медал за България на световния шампионат по скокове на батут за младежи и девойки

Никол Филипова спечели първия медал за България на световното първенство по скокове на батут за младежи и девойки в Памплона, Испания.

Състезателката на клуб Младост Димитровград, с личен треньор Димитър Димов, завоюва сребро, след като получи 50,090 точки за изпълнението на своята комбинация. Българката отстъпи единствено пред представителката на Беларус, състезаваща се като независим атлет - Емилия Извекава, която беше оценена с 50,800 точки.

Другата българска участничка в групата момичета до 12 години Елена Михайлова остана съвсем близо до почетната стълбичка и зае четвърта позиция с 48,810 точки.

При момчетата до 12 години Георги Беловодски завърши на седма позиция с оценка 49,200 точки. Победител стана Артьом Миронов, също състезаващ се като независим атлет, с 52,710 точки.

България записа още един финал, след като Калоян Петров се класира сред най-добрите осем във възрастовата група 17-21 години в конкуренция на 88 участници. Подготвяният от Станислав Стоянов състезател ще има възможност в неделя да се бори за медалите, след като в квалификациите събра общо 104,250 точки - 47,110 за първата комбинация и 57,140 за втората.

Другият национал в тази възрастова група Мартин Димитров не успя да влезе във финала. Възпитаникът на Мариана Макулова има 44,570 точки за първото си изпълнение и едва 11,690 за второто, тъй като допусна грешка. С общ резултат 56,260 точки той зае 70-о място.

Извън финала остана и Марияна Узунова при жените, която не издържа на напрежението и сбърка на последния елемент на втората комбинация. Тя получи 44,190 точки за първата серия и 41,110 за втората, и със сбор от 85,300 точки се нареди на 46-а позиция.

Днес в индивидуално и синхрон стартират Микаела Христова, Антония Тодорова, Пресиян Въндев, Георги Георгиев и Цветин Стоянов.