Никола Цолов №1 в спринта на Гран при на Великобритания

Никола Цолов отново показа, че няма спиране, след като триумфира в спринта на Гран При на Великобритания във Формула 2. Пилотът на Кампос Рейсинг записа пета победа от началото на сезона, като две от тях вече са в съботния ден. Българинът изпревари Габриеле Мини на пистата „Силвърстоун“. Той завърши с 1.2 секунди пред италианеца пред италианеца, който е и негов основен конкурент за титлата, а същевременно оглави и временното класиране при пилотите.

THE BULGARIAN LION ROARS AT SILVERSTONE!



Nikola Tsolov wins the Sprint Race in style with a last lap overtake!#F2 #BritishGP pic.twitter.com/ny8x2hX5Dj — Formula 2 (@Formula2) July 4, 2026

Българският лъв направи най-добрия старт в челната десетка и изпревари светкавично Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията, за да се изкачи на трето място зад Рафаел Виягомес и лидера Габриел Мини. Точно в този момент обаче надпреварата бе забавена за дълго време заради удар между Себастиан Монтоя и Джон Бенет.

Състезанието остана зад автомобил на сигурността до седмата обиколка и само една след рестарта Цолов успя да преодолее Виягомес за второто място. По това време начело все още бе Мини, който завъртя две най-добри обиколки на пистата и водеше с 1.2 секунди пред българина.

Цолов падна за първи път на под секунда зад Мини в 14-ата от 21 обиколки и последваха серия от атаки, а една от тях в последните метри бе успешна и родният пилот финишира на първото място. Така той се изравни с италианеца в генералното класиране, но зае първото място заради повечето си победи от началото на сезона.

Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 часа българско време. Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини - от десета.