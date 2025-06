Никола Цолов даде най-добро време в първата свободна тренировка на "Ред Бул Ринг"

Пилотът на Кампос Рейсинг Никола Цолов даде най-добро време в тренировката преди състезанието в Шпилберг, Австрия, шести кръг за сезона във Формула 3.

Цолов завъртя най-бърза обиколка на пистата "Ред Бул" с време 1:22.015 минута.

45-минутната сесия беше прекъсвана три пъти заради различни инциденти, което ограничи възможностите на пилотите да направят чисти бързи обиколки. Въпреки това, Цолов успя да запише два силни тура в самия край. В първия постигна време от 1:22.018, а във втория го подобри с още 0.003 секунди.

Той изпревари с 0.158 секунди лидера в генералното класиране Рафаел Камара, който остана втори. Камара води с 26 точки пред Цолов в борбата за титлата при влизането във втората половина на сезона.

