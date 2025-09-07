БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Спорт
Българските национали спечелиха четири медала - злато, сребро и два бронза, в отборните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, Сърбия.

Тимът в състав Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер спечели безапелационно титлата в юношеската категория.

Сребро при децата завоюваха Александър Бонев с Денденс, Дария Чолакова с Доротея, Ивайла Плочева с Джъмпер и Лора Чолакова с Каспър.

Отборът при мъжете в състав Ивана Ангелова с Манхатън, Диян Балчев с Бабук, Красимир Димитров с Лост Ин Ю и Антон Дацински с Чакоруе заслужи бронзовите отличия при много силна конкуренция.

С бронз в оспорвано съревнование се окичиха и младите български ездачи в състав Милко Кочев с Карино, Дара Брезоева с Кики Трен, Ася Петрова с Ал Д'Баран и Десислава Миланова с Диамант.

В надпреварата в сръбската столица Белград участват 10 държави, което я превръща в мини Европейско първенство.

Освен България и домакините от Сърбия, има състезатели от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония.

България е представена от отбори и в петте състезателни категории - деца, юноши до 18 години, млади ездачи (18 - 21 години), жени и мъже.

