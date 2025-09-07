Балканските шампионки по конен спорт Драга Тодорова и Марта Колушева: Целият отбор се справи страхотно

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира пред БТА Драга Тодорова.

Съставът Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер обаче беше безапелационен по пътя си към златните медали.

"Беше много добро състезание", каза Тодорова от Сърбия, след като българският тим се наложи в надпреварата в която участваха общо седем състава.

"Целият отбор се справи страхотно. Имаше и силна конкуренция", добави националката.

"Състезанието беше супер, спечелихме отборната надпревара. Доволна съм от моето представяне до момента", заяви и друга от състезателките Марта Колушева.

"Доста силни ездачи има, но и нашият отбор е много силен. Конкуренцията на Балканиадата тази година е доста силна във всички възрасти. Има и много участници. За първа година се събират всички от Балканския полуостров", каза още Колушева.

Индивидуалните финали предстоят по-късно следобед, а Марта Колушева, Драга Тодорова и останалите български представители продължават битката за още медали.