"Не искам да съм следващият баща със загинало детена пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас-Каблешково

Жители изразяват сериозно недоволство от лошото състояние на главния път Бургас–Каблешково. Те определят трасето като рисков участък, а разбитата настилка нанася щети по автомобилите им. Хората настояват за цялостна реконструкция на пътя и вече са организирали мащабна подписка, разпространена в населените места по протежението на пътния участък.

Десетки хора от Каблешково и от близките населени места тази сутрин се събраха на входа на населеното място, за да изразят своето недоволство от лошото състояние на пътя. Основен ремонт на пътя Бургас – Каблешково не е правен повече от 35 години. Недоволството сред местните жители нараства, тъй като участъкът е ключов за няколко населени места и служи и като алтернативен маршрут за Слънчев бряг и Несебър.

Александър Камчалиев, жител на Каблешково: "Към този момент състоянието на пътя е опасно за движение. Той не е ремонтиран от 42 години, още от 1984 година. Може би носи духа на комунизма и затова не искат от държавата да го правят толкова години. Не знам, друго обяснение няма. Той не само е опасен, това е републикански път, който е супер натоварен. Лятото обслужва региона, летището и курортите. Целият път е за основен ремонт."

"Трагедия ще бъде, понеже всеки ден нашите деца пътуват до Бургас и обратно, когато стане едно такова произшествие, като срязана гума - предна или задна, джанта, вие знаете какво се случва с автомобила. Той губи контрол и може да влезе в канавката или да се блъсне в дърво, или в насрещно движещ се автомобил. Аз не искам да бъда следващият баща със загинало дете по българските пътища. Затова съм тук. Трагично е – големи коловози, особено понеже цялата индустрия в момента е изнесена на този път към Бургас. Пътят е изключително разбит. Разберете, особено когато завали дъжд, не се вижда абсолютно нищо. Тези коловози се пълнят с вода. Колите навлизат в коловозите, губят контрол, има хидропланинг. Това е изключително опасно."

"След всеки следващ дъжд или сняг това се изронва и абсолютно се хвърлят пари на вятъра. Този път не е ремонтиран, както казах, от повече от 40 години. Нашите деца също пътуват ежедневно. Абсолютно е опасно. Ден през ден звъним на 112. Искаме да се вземат някакви мерки и да караме по нормални пътища." "От кога сме в Европа, не знам – от хилядолетия. Трябва един ден да пристигнем и ние в Европата. Това мога да кажа."

Жителите на Каблешково се заканиха.

"Ако трябва, всеки ден ще протестираме тук. "

Събира се подписка, в която са се включили над 2000 души. Ще я входират в АПИ и МРРБ.

От Апи изпратиха писмена позиция по казуса до БНТ. В нея се посочва, че предстои внасяне на документите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за издаване на разрешение за строеж за основния ремонт на 31,5 километра от пътя Гюльовца през Каблешково, съответно до главния път за Бургас. След получаване на разрешението и откриване на строителната площадка ще започнат и реалните действия. В момента се извършват единствено текущи ремонти и изкърпване на всички компрометирани участъци с цел да се осигури безопасност.

От позицията обаче не става ясно кога точно ще започне ремонтът на пътя Каблешково – Бургас.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.