Боксови легенди се завръщат на ринга през септември

Бившите световни шампиони по бокс Мани Пакиао и Флойд Мейуедър ще се срещнат отново на професионалния ринг на 19 септември в Лас Вегас. Новината бе потвърдена от стрийминг платформата Netflix, която ще излъчи дългоочаквания двубой.

47-годишният Пакиао има 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства в професионалната си кариера. Филипинецът остава единственият боксьор в историята със световни титли в осем различни теглови категории.

48-годишният Мейуедър е непобеден на професионалния ринг - 50 победи, от които 27 с нокаут. Американецът е печелил световни пояси в пет категории и има бронзов медал от Олимпийските игри в Атланта през 1996 година. Той не се е бил официално от 2017 г., но преди дни обяви завръщането си чрез официално комюнике.

Двамата се срещнаха за първи път през 2015 година в един от най-гледаните и доходоносни мачове в историята на бокса. Тогава Мейуедър спечели със съдийско решение и обедини титлите в полусредна категория на WBC, WBA и WBO.

Предстоящият реванш в Лас Вегас обещава нова глава в съперничеството между две от най-големите имена на съвременния бокс.