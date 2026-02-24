БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Боксови легенди се завръщат на ринга през септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Бившите световни шампиони Мани Пакиао и Флойд Мейуедър ще се изправят един срещу друг на 19 септември в Лас Вегас

Боксови легенди се завръщат на ринга през септември
Слушай новината

Бившите световни шампиони по бокс Мани Пакиао и Флойд Мейуедър ще се срещнат отново на професионалния ринг на 19 септември в Лас Вегас. Новината бе потвърдена от стрийминг платформата Netflix, която ще излъчи дългоочаквания двубой.

47-годишният Пакиао има 62 победи (39 с нокаут), 8 загуби и 3 равенства в професионалната си кариера. Филипинецът остава единственият боксьор в историята със световни титли в осем различни теглови категории.

48-годишният Мейуедър е непобеден на професионалния ринг - 50 победи, от които 27 с нокаут. Американецът е печелил световни пояси в пет категории и има бронзов медал от Олимпийските игри в Атланта през 1996 година. Той не се е бил официално от 2017 г., но преди дни обяви завръщането си чрез официално комюнике.

Двамата се срещнаха за първи път през 2015 година в един от най-гледаните и доходоносни мачове в историята на бокса. Тогава Мейуедър спечели със съдийско решение и обедини титлите в полусредна категория на WBC, WBA и WBO.

Предстоящият реванш в Лас Вегас обещава нова глава в съперничеството между две от най-големите имена на съвременния бокс.

#Мани Пакиао #Флойд Мейуедър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
1
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
4
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
5
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
6
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Бокс

Седем българи на ринга в пореден ден от Купа Странджа
Седем българи на ринга в пореден ден от Купа Странджа
Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското
Чете се за: 01:00 мин.
Красимир Инински: Затвърждаваме, че Купа "Странджа" е на-силният турнир в света Красимир Инински: Затвърждаваме, че Купа "Странджа" е на-силният турнир в света
Чете се за: 00:52 мин.
Победоносен старт за Радослав Росенов на Купа "Странджа" Победоносен старт за Радослав Росенов на Купа "Странджа"
Чете се за: 01:32 мин.
Даниела Дашева и Красимир Инински откриха Купа "Странджа" Даниела Дашева и Красимир Инински откриха Купа "Странджа"
Чете се за: 01:37 мин.
България с три титли и общо седем медала на турнир по бокс в Румъния България с три титли и общо седем медала на турнир по бокс в Румъния
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията на Русия
Чете се за: 06:02 мин.
По света
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада Киселова: Смяната на областни управители не беше изненада
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник Ветровито и с превалявания от дъжд във вторник
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Промените в Изборния кодекс: Правната комисия ще разгледа ветото на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бой с брашно: Цветен карнавал се проведе в гръцкия град Галаксиди
Чете се за: 00:47 мин.
По света
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ