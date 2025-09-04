Никола Цолов опроверга информацията, че ще кара във Формула 2 през следващия сезон

Никола Цолов отрече информацията, че ще кара във Формула 2 през следващия сезон.

Пилотът заяви, че когато има новини относно неговото бъдеще, той ще го обяви официално.

"Благодаря много за подкрепата от България тази сутрин, но всичко идва с времето си. Когато има новини за бъдещето ми, ще бъде обявено в официалните ми социални мрежи", написа Цолов.

По-рано през деня на официалния сайт на автомобилната надпревара направиха секция с неговото име за 2026 година, като дори се появиха предположения за кой отбор ще кара българинът.

През уикенда 18-годишният пилот ще се състазава на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, като това ще бъде последното му състезание в сериите. Цолов е трети в генералното класиране след две победи и общо пет класирания на подиум в кампанията, като все още е в борбата за второто място, изоставайки само на 2 точки зад испанеца Мари Боя преди последните два старта в Италия в събота и неделя. Шампионът вече е известен, и това е бразилецът Рафаел Камара.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от NT (@nikola_tsolov)



