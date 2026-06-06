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Никола Цолов остана извън точките в спринта на "Монако“, но запази отлични позиции за основното състезание

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Спорт
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Българският пилот завърши десети в надпреварата от Формула 2, а съотборникът му Ноел Леон триумфира по улиците на Монте Карло

Никола Цолов остана извън точките в спринта на "Монако“, но запази отлични позиции за основното състезание
Снимка: БТА
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Никола Цолов завърши на десето място в спринтовото състезание за Голямата награда на Монако във Формула 2. Българският пилот на Campos Racing не успя да се пребори за точки в една от най-трудните и специфични надпревари в календара, но запази добри перспективи преди основното състезание в неделя.

Победата по улиците на Монте Карло заслужи съотборникът на Цолов – мексиканецът Ноел Леон. Той стартира от първа позиция и не допусна изненади до финала, записвайки втория си успех за сезона. Българинът финишира на 51,5 секунди зад победителя.

Спринтовата надпревара премина сравнително спокойно, като повечето пилоти избягваха рискови маневри заради тесните улици и ограничените възможности за изпреварване на легендарното трасе в Княжеството.

На второто място завърши полякът Роман Билински от DAMS Lucas Oil, който остана на 3,4 секунди от победителя, а третата позиция зае лидерът в генералното класиране Габриеле Мини от MP Motorsport.

Въпреки десетото място в спринта, Цолов има основания за оптимизъм преди основното състезание. Българският талант показа силна скорост още в тренировките, където записа шесто време, а в квалификацията бе най-бърз в група „В“, което му осигури място на първа стартова редица за неделната надпревара.

Основното състезание за Голямата награда на Монако във Формула 2 е в неделя, 7 юни, от 10:25 часа българско време. Там Никола Цолов ще има възможност да се бори за челните позиции и ценни точки в шампионата.

#Формула 2 #Никола Цолов

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