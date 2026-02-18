Никола Цолов със 7-мо време на следобедната сесия в тестовете на Формула 2

Българският пилот Никола Цолов даде 7-мо време в следобедната сесия от втория от трите дни на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година.

На пистата „Каталуния“ край Барселона пилотите масово заложиха само на състезателни симулации и практически никой не се появи на пистата с нови гуми и малко гориво.

Цолов постигна най-добра обиколка от 1:29.876, която беше с близо шест секунди по-слаба от сутрешното му най-добро постижение. Това му осигури седмото място с пасив от 4.513 секунди спрямо парагваеца Джошуа Дюрксен, който беше най-бърз.

В класирането за деня Цолов си остана 12-ти със своето време от сутринта. Тогава той постигна 1:23.957 и изостана с 0.327 от шампиона във Формула 3 Рафаел Камара, който оглави класирането. Бразилецът изпревари с 0.018 секунди Тасанапон Интрапувашак, а тройката с пасив от 0.026 оформи Алекс Дън.

Предсезонният тест в Барселона приключва утре с още шест часа за подготовка, които ще бъдат разделени в две равни сесии.