Никола Цолов ще потегли от третата редица на "Силвърстоун“

Никола Цолов ще стартира от третата редица както в спринтовото, така и в основното състезание от кръга на Формула 2 на пистата „Силвърстоун“. Българският пилот на Кампос Рейсинг завърши пети в квалификацията за Гран при на Великобритания.

В началото на сесията Цолов заемаше осма позиция, но в заключителните минути извлече максимума от последния комплект гуми и записа обиколка за 1:39.972 минути. За кратко това беше най-доброто време, преди четирима пилоти да го изпреварят.

Полпозишъна спечели бразилецът Рафа Камара с време от 1:39.690 минути, следван от Алекс Дън. От втора редица ще потеглят Куш Майни и Роман Билински, а Цолов ще стартира пети редом до Тасанапол Интрапувашак.

За спринтовото състезание българинът ще заеме шеста позиция на стартовата решетка, отново до тайландския пилот. От първа позиция ще потегли основният му съперник в битката за шампионската титла Габриеле Мини, който остана десети в квалификацията.

Преди старта на уикенда в „Силвърстоун“ Никола Цолов изостава само с две точки от Мини в генералното класиране на Формула 2.