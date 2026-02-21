Никола Иванов и Никола Меицов са в Топ 16 на сабя на еврошампионата по фехтовка за кадети

Никола Иванов и Никола Меицов влязоха сред най-добрите 16 на сабя на европейското първенство по фехтовка за кадети в Тбилиси (Грузия).

В конкуренцията на 80 състезатели от 28 държави Иванов (Младост) завърши на 15-о място, а Меицов (Свечников) е 16-и. В надпреварата се включиха още двама българи - Константин Атанасов и Деян Господинов, които се класираха на 42-о и 53-54-о място.

Никола Иванов излезе от групите с три победи и три загуби. В елиминациите той отстрани Хосе Антонио Хименес де Андрес от Испания с 15:14 и Гаел Бено-Бужра от Франция с 15:13. В срещата за място в топ 8 той отстъпи пред Алекс Бигио от Швейцария с 13:15 и завърши15-и.

Никола Меицов записа в групите 3-3. В елиминациите сабльорът победи в първия кръг Ноа Томас от Франция с 15:13, а след това Хунор Хорват от Унгария с 15:9. В спора за място сред най-добрите осем Меицов загуби от Войтех Мачай от Чехия с 14:15 и зае 16-а позиция.

В надпреварата на шпага кадетки се състезаваха 116 шпажистки от 34 държави, сред които и българките Лиляна Монова, Моника Недева, Владислава Савченко и Ива Стоянова.

Монова (София) излезе от групите с пет победи и една загуба. Във втория кръг на елиминациите тя отстъпи пред Клара Кампоманес Григалиунас от Испания с 9:12 и зае 41-о място в крайното класиране.

Недева (Черно море Варна) записа 2-3 в груповата фаза. В елиминациите тя надделя в първия кръг над Уна Асум от Норвегия с 15:13. В двубоя за място сред най-добрите 32 шпажистката претърпя поражение от Алина Дмитрук от Украйна с 9:15 и се нареди 63-а. Владислава Савченко (Черно море Варна) е 76-а, а Ива Стоянова (Черно море Варна) - 84-а.

В турнира на рапира кадети Росен Великов (Волов) се нареди на 90-о място от 92 състезатели.