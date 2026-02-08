Николай Денков: Радев е сериозен политически конкурент, плановете за 121 депутата остават

Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП-ДБ за 121 депутата остават. Това каза академик Николай Денков от ПП-ДБ в „Денят започва с Георги Любенов“. В студиото той коментира ключови политически теми – от репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за Андрей Гюров, през случая „Петрохан“, до излизането на президента Румен Радев на политическата сцена.

Денков определи като „напълно театрална“ репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Андрей Гюров да става служебен премиер, щом толкова го искат.

По думите му, по всичко личи, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

„Тази реплика беше употребена за хората, които не знаят процедурите. Това е опит за натиск върху президента да реши какво ще прави. Това показва, че Борисов е нервен за това кой ще е премиерът. Дали ще е Андрей Гюров или друг, той трябва да осигури честни избори, а Борисов има проблем с честните избори“, коментира Николай Денков.

Той категорично отрече твърдението, че Андрей Гюров е човек на Делян Пеевски. Според него нестабилността в държавата идва именно от Борисов и Пеевски. По думите му, ако е имало забавяне за датата на предсрочните парламентарни избори, това е заради излизането на президента Румен Радев на политическия терен.

„Президентът Илияна Йотова беше поставена в трудната задача за няколко дни да има служебно правителство, което е почти невъзможно“, посочи Денков.

Академик Николай Денков коментира случая „Петрохан“, като подчерта нуждата институциите да се фокусират върху разследването и откриването на извършителите, вместо да разпространяват слухове и непроверена информация.

" Аз имам сто въпроса, но те са съвсем различни. Те са защо, излизайки напред прокуратурата, министърът на вътрешните работи, почват да обсъждат жертвите, а не почват да обясняват как ще хванат убийците. Ние имаме тройно убийство това. Кога се е случило в България през последните години? И вместо тези хора, от които зависят разследването, вкарването на обвинителен акт, в края на краищата да има осъдителна присъда, ако хванат убийците, се занимават с това какво са правили жертвите. Извинявайте, при твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото нещо, което трябва да направят институциите, е да обяснят какво са направили през последните две години, за да разяснят какво се случва в тази хижа."

Според него службите имат много повече информация по случая.

"Моят колега Даниел Вълчев каза нещо много интересно вчера – че всъщност този, който е вписал, би трябвало да не може да впише такова наименование, защото то не съответства на изискванията, тъй като е заблуждаващо. Сега ще ви кажа нещо като бивш министър-председател – едно такова нещо може да се случи, ако има съдействие от съответните служби. Така че за мен е много интересно да видим дали службите всъщност нямат някакво отношение към този случай. Да не се окаже, че така, както в момента започват да пускат всякакви слухове за тях, те имат много повече информация от това, което казват, и с тези слухове всъщност се опитват да прикрият нещо друго."

В рамките на предизборната кампания академик Николай Денков коментира излизането на президента Румен Радев на политическата сцена и как това се отразява на плановете на „Продължаваме промяната“ за формиране на парламентарно мнозинство от 121 депутати. Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политическия терен.