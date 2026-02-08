БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Николай Денков: Радев е сериозен политически конкурент, плановете за 121 депутата остават

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Запази
николай денков
Слушай новината

Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП-ДБ за 121 депутата остават. Това каза академик Николай Денков от ПП-ДБ в „Денят започва с Георги Любенов“. В студиото той коментира ключови политически теми – от репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за Андрей Гюров, през случая „Петрохан“, до излизането на президента Румен Радев на политическата сцена.

Денков определи като „напълно театрална“ репликата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че Андрей Гюров да става служебен премиер, щом толкова го искат.

По думите му, по всичко личи, че изборите ще са на 19 април, което значи, че най-рано служебен премиер трябва да бъде назначен на 19 февруари.

„Тази реплика беше употребена за хората, които не знаят процедурите. Това е опит за натиск върху президента да реши какво ще прави. Това показва, че Борисов е нервен за това кой ще е премиерът. Дали ще е Андрей Гюров или друг, той трябва да осигури честни избори, а Борисов има проблем с честните избори“, коментира Николай Денков.

Той категорично отрече твърдението, че Андрей Гюров е човек на Делян Пеевски. Според него нестабилността в държавата идва именно от Борисов и Пеевски. По думите му, ако е имало забавяне за датата на предсрочните парламентарни избори, това е заради излизането на президента Румен Радев на политическия терен.

„Президентът Илияна Йотова беше поставена в трудната задача за няколко дни да има служебно правителство, което е почти невъзможно“, посочи Денков.

Академик Николай Денков коментира случая „Петрохан“, като подчерта нуждата институциите да се фокусират върху разследването и откриването на извършителите, вместо да разпространяват слухове и непроверена информация.

" Аз имам сто въпроса, но те са съвсем различни. Те са защо, излизайки напред прокуратурата, министърът на вътрешните работи, почват да обсъждат жертвите, а не почват да обясняват как ще хванат убийците. Ние имаме тройно убийство това. Кога се е случило в България през последните години? И вместо тези хора, от които зависят разследването, вкарването на обвинителен акт, в края на краищата да има осъдителна присъда, ако хванат убийците, се занимават с това какво са правили жертвите. Извинявайте, при твърдение, че там има толкова оръжие, при твърдение, че там е имало такива сигнали, първото нещо, което трябва да направят институциите, е да обяснят какво са направили през последните две години, за да разяснят какво се случва в тази хижа."

Според него службите имат много повече информация по случая.

"Моят колега Даниел Вълчев каза нещо много интересно вчера – че всъщност този, който е вписал, би трябвало да не може да впише такова наименование, защото то не съответства на изискванията, тъй като е заблуждаващо. Сега ще ви кажа нещо като бивш министър-председател – едно такова нещо може да се случи, ако има съдействие от съответните служби. Така че за мен е много интересно да видим дали службите всъщност нямат някакво отношение към този случай. Да не се окаже, че така, както в момента започват да пускат всякакви слухове за тях, те имат много повече информация от това, което казват, и с тези слухове всъщност се опитват да прикрият нещо друго."

В рамките на предизборната кампания академик Николай Денков коментира излизането на президента Румен Радев на политическата сцена и как това се отразява на плановете на „Продължаваме промяната“ за формиране на парламентарно мнозинство от 121 депутати. Николай Денков определи Румен Радев като сериозен противник на политическия терен.

„ Първо, разбира се, той е сериозен политически конкурент, противник на терена, така че от една страна е по-трудно. От друга страна, тези 121 депутата, ние ги искаме да си свършим работата, така че нищо не се е променило в това отношение. Някои от заявките на Радев са в съвсем друга посока. Примерите, давани с Орбан като лидер, с Русия като икономика, показват, че той има друга представа как ще се развива България.“

#акад. Николай Денков

Последвайте ни

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Крум Зарков е новият председател на БСП
6
Крум Зарков е новият председател на БСП

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
4
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: Политика

Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в мистика
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в мистика
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
12829
Чете се за: 02:30 мин.
БСП през избор: Кой ще е новият председател на партията? (ОБЗОР) БСП през избор: Кой ще е новият председател на партията? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Трима са кандидатите за председател на БСП Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
Ивайло Шотев за ограничаването на изборните секции в чужбина: Абсолютен театър и цинизъм Ивайло Шотев за ограничаването на изборните секции в чужбина: Абсолютен театър и цинизъм
Чете се за: 02:42 мин.
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
5286
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Абсурди: Кмет остава на поста си след присъда за купуване на гласове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Екологично - изграждат мрежа от бързи зарядни за електромобили Екологично - изграждат мрежа от бързи зарядни за електромобили
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" "Мир чрез сила" - Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Валежи от дъжд и сняг, осезаемо застудява от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Среща на борда за мир в Газа
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Протести срещу олимпийските игри: Демонстранти влязоха в сблъсъци с...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ