Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Николай Младенов става върховен представител за Газа

от БНТ
Чете се за: 01:40 мин.
Снимка: БГНЕС/Архив
Българският дипломат Николай Младенов е назначен за върховен представител за Газа. Това стана ясно, след като Белият дом обяви състава на новия Съвет за мир в Газа.

Съветът е част от втората фаза на мирния план на Доналд Тръмп за палестинската територия. Той ще наблюдава управлението, възстановяването и развитието на Газа. Николай Младенов ще бъде ключовата фигура, която ще координира работата между гражданските власти и секторите за сигурност.

Според изявлението на Белия дом Младенов ще подпомага надзора на Съвета във всички важни процеси, свързани със стабилизацията и бъдещето на региона.

В Съвета за мир влизат още известни международни фигури, сред които държавният секретар на САЩ Марко Рубио, специалният представител Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и бившият британски премиер Тони Блеър.

Начело на преходната технократска администрация в Газа застава Али Шаат, чиято основна задача ще бъде възстановяването на инфраструктурата, обществените услуги и нормалния живот на хората.

За сигурността в региона ще отговаря генерал-майор Джаспър Джефърс, който е назначен за ръководител на Международните сили за стабилизация.

Новата структура има за цел да създаде условия за мир, сигурност и дългосрочно развитие в Газа.

