Николай Николаев: Инвестиращите "на зелено" може би не са достатъчно защитени

Николай Николаев, говорител на Софийска районна прокуратура, коментира имотните измами с жилища на "зелено".

"Сигналът беше получен преди малко повече от седмица. Един единичен сигнал, а в последствие и множество допълнителни. Всичките бяха обединени в рамките на една прокурорска преписка и по случая беше образувано досъдебно производство за измама в особено големи размери. Особено големи размери, по смисъла на тълкувателната практика, е над 140 минимални работни заплати. Точният размер на щетата е в процесно установяване и затова и приканихме, колкото души се считат засегнати от конкретни случаи, да подадат сигнали. Става въпрос за сключени предварителни договори. В резултат на сключените предварителни договори хората превеждат пари, така наречените сделки "на зелено", като в момента, в който имотите вече са обособени и трябва да се прехвърлят съобразно договореностите с нотариален акт, става ясно, че договорите се развалят на някакви основания, като по данните, които имахме първоначално, не бяха върнати дори парични суми. Разбира се, в рамките на разследването ще са установи върнати или не са ли били върнати", каза Николай Николаев.

Николай Николаев обясни, че при предварителните договори не е необходима нотариална заверка.

"Тук има една може би недостатъчна защита на инвестиращите "на зелено". Доколкото ми е известно и на мен, включително Асоциацията на прокурорите има един пакет от законодателни промени, който предложи, в това число да бъдат вписвани в имотния регистър тези предварителни договори, така че да се даде някаква защита на тези граждани, които дават пари с очакване да получат апартамент', коментира Николаев.

Николаев коментира дали спорът за легитимността на и.ф. главен прокурор руши доверието в съдебната власт.