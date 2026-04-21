БСП свиква Национален съвет в събота, Зарков е готов да...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша...
Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези...
ЗАПАЗЕНИ

Николай Желязков: Мотивацията се поддържа с огромно желание за победи

Смятам, че очакванията повече помагат, отколкото тежат, каза треньорът на Левски преди старта на финалната серия в НВЛ.

Николай Желязков е на мнение, че физическото състояние няма да е определящо във финалната серия в Националната волейболна лига. Старши треньорът на Левски се надява неговият отбор да покаже добра игра срещу Нефтохимик в битката за титлата при мъжете.

Опитният специалист сподели своите впечатления преди старта на най-важните мачове в Yotube канала на НВЛ.

"Смятам, че в серията домакинството би имало някакво предимство, но минимално. Тъй като мачовете са тези, играта е тази, които в крайна сметка ще решат съдбата на финалната фаза от първенството. Смятам, че е важно да покажем добра игра, но същевременно се надяваме и на подкрепа от нашите фенове със сигурност“, започна той.

„Ние изиграхме много оспорвани мачове с ЦСКА. Това те държи в кондиция, а истината е, че изиграхме един мач по-малко от другата двойка - Нефтохимик с Локомотив. Това може да е до някаква степен помощ от гледна точка, че съхранихме малко повече сили за финалната фаза. Но аз не смятам, че физическото състояние ще е определящо във финалната фаза. Със сигурност те (б. а. - Нефтохимик) имат своите силни страни, както и ние, и двата тима имаме и слабости. В крайна сметка ние сме отбор, който е тук, за да спечели. Със сигурност имаме достойнствата да спечелим серията“, допълни наставникът.

"Смятам, че очакванията повече помагат, отколкото тежат. Има го фактора, че искаме да спечелим и това, че сме играли финали и имаме този опит, със сигурност повече помага.“

Мотивацията се поддържа с огромно желание за победи, за работа, това е процес, който се изгради в Левски и е нещо много позитивно. Винаги съм бил човек, който търси да побеждава, така че това е нормалната атмосфера и среда за мен“, завърши Желязков.

#Национална волейболна лига 2025/2026 #ВК Левски #Николай Желязков

