Николай Желязков: Напълно заслужено спечелихме

Волейболният шампион на България при мъжете Левски София постигна категорична победа над ЦСКА с 3:0 гейма в първия полуфинален плейоф в НВЛ.

„Сините“ доминираха в огромни периоди от срещата и заслужено се поздравиха с успеха.

„Смятам, че във всички елементи от играта се представихме добре. Посрещахме добре, успяхме да защитим много топки и се защитавахме добре. Особено във втория гейм ЦСКА имаше своите шансове, но ние контролирахме през по-голямата част от срещата и смятам, че напълно заслужено спечелихме. Какво ще стане във втория мач? Всеки мач е различен. Можем да дадем още малко в атака, но след 3:0 като резултат в първа плейофен мач, не мога да не съм доволен. Сега трябва да си починем и да излезем пределно мотивирани във втория мач“, каза след срещата треньорът на Левски Николай Желязков.

Утре е първата среща във втория полуфинал между Локомотив Авиа и Нефтохимик.



Волейбол: Левски – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)