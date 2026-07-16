Николай Желязков: Очакваме с нетърпение началото на сезона

Треньорът на волейболният шампион при мъжете Левски Николай Желязков изрази увереност, че неговият тим ще се изправи срещу хърватския Младост Загреб в Шампионската лига. "Сините" пропускат първия кръг, а във втория чакат победителя от двойката между Младост и кипърския Пафос.

"От двойката съперници, които очакваме според нашия жребий, категоричен фаворит според мен е Младост Загреб. Има доста качествени волейболисти в състава им. Това е класен отбор и няма да е лесен сблъсък. Ние започваме подготовка на 10 август и очакваме с нетърпение началото на сезона", коментира Желязков пред клубния сайт.

Интересно е, че Левски и миналия сезон пропуснаха първия кръг и във втория играха срещу хърватски съперник. Тогава беше Мок Мурса от Осиек, като "сините" се наложиха с 3:2 в драматичен мач като гости и постигнаха чист успех на реванша в София - 3:0.



