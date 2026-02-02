Нобеловата седмица тази година ще започне на 5 октомври

С обявяването на тазгодишния лауреат или лауреати на Нобеловата награда за медицина или физиология на 5 октомври в Швеция ще започне Нобелова седмица.

Носителят или носителите на Нобеловата награда за физика ще бъдат огласени на 6 октомври, за химия - на 7 октомври, за литература - на 8 октомври, за мир - на 9 октомври и за икономика - на 12 октомври.

По желание на Алфред Нобел (1833 - 1896) учредените от него награди са за най-важните открития в областта на физиката, химията, физиологията или медицината, за забележителни литературни постижения, за дейност в интерес на световния мир.

Първата Нобелова награда е връчена през 1901 г. - пет години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел.

Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума.