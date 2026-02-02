БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нобеловата седмица тази година ще започне на 5 октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
338 номинациите нобеловата награда мир
Слушай новината

С обявяването на тазгодишния лауреат или лауреати на Нобеловата награда за медицина или физиология на 5 октомври в Швеция ще започне Нобелова седмица.

Носителят или носителите на Нобеловата награда за физика ще бъдат огласени на 6 октомври, за химия - на 7 октомври, за литература - на 8 октомври, за мир - на 9 октомври и за икономика - на 12 октомври.

По желание на Алфред Нобел (1833 - 1896) учредените от него награди са за най-важните открития в областта на физиката, химията, физиологията или медицината, за забележителни литературни постижения, за дейност в интерес на световния мир.

Първата Нобелова награда е връчена през 1901 г. - пет години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел.

Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима номинирани. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума.

#Нобелова седмица #нобелови награди

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Сретение Господне е
3
Сретение Господне е
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
5
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
6
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
5
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Още

Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"
Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"
Почистват основно фреската "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела Почистват основно фреската "Страшният съд" на Микеланджело в Сикстинската капела
Чете се за: 02:15 мин.
Новият български филм "Диви ягоди" с официална премиера Новият български филм "Диви ягоди" с официална премиера
Чете се за: 01:22 мин.
Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти Над 200 клинични пътеки са недофинансирани, твърдят здравни експерти
Чете се за: 02:00 мин.
Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето Япония извлече проби с редки минерали от дълбочина над 6000 метра в морето
Чете се за: 00:45 мин.
Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание Кога ще свърши зимата - мармотът Фил направи своето предсказание
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ