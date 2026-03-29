Норвегия връща книгите в училище: таблетите отслабват четенето при децата

След години, в които таблетите влизат масово в класните стаи, учениците започват да четат по-слабо и да губят концентрация. Това показват наблюдения в Норвегия, където все повече училища правят обратен завой и връщат хартиените книги в обучението.

Причината е проста – децата по-трудно разбират текст, когато четат от екран, по-бързо се разсейват и запомнят по-малко. Учители отчитат, че при четене от книга вниманието е по-дълго, а разбирането – по-добро.

Затова част от училищата вече ограничават използването на таблети в часовете и отново залагат на традиционното четене.

Темата отваря големия въпрос – дали технологиите помагат на децата да учат по-добре или всъщност им пречат. И дали бъдещето на образованието е изцяло дигитално, или балансът между екран и книга е по-важен от всякога.