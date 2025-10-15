БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Носителят на "Грами" Д'Анджело си отиде на 51 години

Д'Анджело, носителят на "Грами", разпознаваем с дрезгавия си, но мек глас и привлякъл вниманието на широката публика с видеоклипа към песента Untitled (How Does It Feel), почина на 51 години, съобщи АП.

Певецът, чието истинско име е Майкъл Юджийн Арчър, почина във вторник след дълго боледуване, съобщи в изявление неговото семейство.

В музиката си Д'Анджело съчетава хип-хоп дързост, емпатичен соул и емоции с госпъл корени. По-рано тази година роденият във Вирджиния музикант отбеляза 30-годишнината от дебютния си студиен албум Brown Sugar – платинена плоча, която съдържа емблематични хитове като Lady и заглавнатата песен, дала името си на албума. Записът от 1995 г. носи на Д'Анджело множество номинации за „Грами“ и го утвърждава като един от най-оригиналните нови аренби гласове.

Характерният глас на изпълнителя стана неразделна част от впечатляващите визуални ефекти на сингъла му от 2000 г. Untitled (How Does It Feel). Минималистичният музикален видеоклип, в който Д'Анджело се появява без риза, се превърна в културен ориентир, предизвиквайки разговори за артистичността, сексуалността и уязвимостта на чернокожите мъже.

Песента му донесе награда "Грами" за най-добро мъжко аренби вокално изпълнение и даде тласък на втория му албум Voodoo, който оглави класацията Билборд 200 и също спечели „Грами“ за най-добър аренби запис. Влиянието на музиканта обаче се простира далеч отвъд класациите: той вдъхновява вълна от артисти, включително Максуел, Алиша Кийс и Франк Оушън, допълват от АП.

През май тази година Д'Анджело се оттегли от участието си като хедлайнер на Roots Picnic във Филаделфия поради „медицински причини, свързани с операция, претърпяна по-рано“, както беше посочено тогава от организаторите.

