Нотингам Форест изпрати Жота Силва под наем в Олимпиакос

Английският футболен клуб Нотингам Форест изпрати крилото Жота Силва под наем в гръцкия Олимпиакос, съобщава "Скай Спортс".

26-годишният португалец ще играе като преотстъпен в състава на "червено-белите" за предстоящия сезон, присъединявайки се към сънародниците си Желсон Мартинш и Чикиньо.

През миналата кампания Силва игра под наем за турския Бешикташ, за който отбеляза 5 гола в 22 мача.

Собственик на Олимпиакос и Нотингам Форест е гръцкият бизнесмен Евангелос Маринакис.

Тимът от Пирея завърши сезон 2025/26 на второто място в гръцкия елит, на шест точки зад шампиона АЕК Атина, докато Нотингам Форест се спаси от изпадане в Чемпиъншип и през идната кампания ще е с нов мениджър в лицето на Оливер Глазнер.