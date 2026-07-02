Нотингам Форест се раздели с Витор Перейра, Оливер Гласнер е фаворит за поста

Нотингам Форест официално обяви раздялата със старши треньора Витор Перейра. Договорът на португалския специалист е прекратен по взаимно съгласие, като клуба напуска и целият му щаб.

От ръководството на английския тим благодариха на Перейра за работата му през последните месеци.

"Благодарим на Витор и неговия екип за всеотдайността и професионализма. Те помогнаха на клуба да запази мястото си във Висшата лига, достигнаха до полуфиналите в Лига Европа и поставиха основите, върху които ще продължим да градим“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Според информация на Sky Sports Нотингам Форест вече води финални преговори с австриеца Оливер Гласнер, който е свободен агент след раздялата си с Кристъл Палас. Очаква се двете страни да подпишат договор за три сезона.

Самият Перейра призна, че решението за освобождаването му е дошло неочаквано.

"Днес приключва моето пътешествие като старши треньор на Нотингам Форест. Решението беше пълна изненада за мен и не получих предварително предупреждение, но уважавам правото на клуба да взема решенията, които смята за най-добри за своето бъдеще. Разочарован съм, защото вярвах в проекта, който изграждахме“, заяви португалецът.

Витор Перейра пое Нотингам Форест през февруари с договор за 18 месеца. Под негово ръководство тимът запази мястото си във Висшата лига и достигна до полуфиналите на Лига Европа.

Назначението на Гласнер би било една от най-интересните треньорски рокади на Острова. Австриецът изведе Кристъл Палас до триумф в Лигата на конференциите през миналия сезон, а година по-рано донесе и първата Купа на Англия в историята на лондонския клуб.