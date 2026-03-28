Нов Нобелов център ще бъде изграден на брега на Стокхолм, след като Общинският съвет даде зелена светлина на проекта, оценен на около 230 милиона евро.

Сградата е проектирана от британския архитект Дейвид Чипърфийлд и ще представлява широка шестетажна конструкция. Тя ще бъде изградена от дърво и рециклирани червени тухли – препратка към емблематичното Кметство на Стокхолм, където традиционно се провежда банкетът за Нобелова награда.

Новият център ще приюти настоящия Нобелов музей, който в момента се намира в Стария град. Освен експозиционни пространства, ще има зали за събития, аудитории за семинари, ресторанти, бутик и панорамни тераси.

Спорове и критики

Проектът обаче предизвиква сериозно обществено недоволство. Основните критики са свързани с местоположението – гъстонаселения район Слусен, както и с външния вид на сградата.

Част от архитектите и гражданите описват дизайна като твърде масивен и нехармониращ със средата. Четирите свързани тухлени блока дори са иронично сравнявани с визия от Minecraft.

Аргументи „за“

Поддръжниците на проекта виждат в него възможност за създаване на нов културен център в сърцето на града. Локацията е стратегическа – близо до Стария град, както и до популярни културни обекти като Fotografiska и градския музей.

Идеята е новият център да се превърне в притегателна точка за наука, култура и образование, свързани с престижните Нобелови награди.

Контекст

Наградите за медицина, химия, литература и икономика се обявяват всяка година в Стокхолм през октомври, а церемонията по връчването им се провежда през декември. Единствено Нобеловата награда за мир се връчва в Осло.

Новият център има амбицията да обедини тази традиция с модерна визия за бъдещето – макар и не без противоречия още преди първата копка.