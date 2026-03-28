Нов Нобелов център ще бъде изграден на брега на Стокхолм

По света
Нов Нобелов център ще бъде изграден на брега на Стокхолм, след като Общинският съвет даде зелена светлина на проекта, оценен на около 230 милиона евро.

Сградата е проектирана от британския архитект Дейвид Чипърфийлд и ще представлява широка шестетажна конструкция. Тя ще бъде изградена от дърво и рециклирани червени тухли – препратка към емблематичното Кметство на Стокхолм, където традиционно се провежда банкетът за Нобелова награда.

Новият център ще приюти настоящия Нобелов музей, който в момента се намира в Стария град. Освен експозиционни пространства, ще има зали за събития, аудитории за семинари, ресторанти, бутик и панорамни тераси.

Спорове и критики
Проектът обаче предизвиква сериозно обществено недоволство. Основните критики са свързани с местоположението – гъстонаселения район Слусен, както и с външния вид на сградата.

Част от архитектите и гражданите описват дизайна като твърде масивен и нехармониращ със средата. Четирите свързани тухлени блока дори са иронично сравнявани с визия от Minecraft.

Аргументи „за“
Поддръжниците на проекта виждат в него възможност за създаване на нов културен център в сърцето на града. Локацията е стратегическа – близо до Стария град, както и до популярни културни обекти като Fotografiska и градския музей.

Идеята е новият център да се превърне в притегателна точка за наука, култура и образование, свързани с престижните Нобелови награди.

Контекст
Наградите за медицина, химия, литература и икономика се обявяват всяка година в Стокхолм през октомври, а церемонията по връчването им се провежда през декември. Единствено Нобеловата награда за мир се връчва в Осло.

Новият център има амбицията да обедини тази традиция с модерна визия за бъдещето – макар и не без противоречия още преди първата копка.

ТОП 24

България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
1
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
2
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
3
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
4
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в...
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
5
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме световната инициатива
6
"Часът на Земята": За 20-и пореден път отбелязваме...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
2
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
4
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
6
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...

Мисията „Артемис 2“ – хората се връщат към Луната
Мисията „Артемис 2“ – хората се връщат към Луната
Връчиха 52-ите национални награди „Икар“ Връчиха 52-ите национални награди „Икар“
Чете се за: 01:52 мин.
Български град оглави класация за „скритите съкровища“ на Европа за 2026 г. Български град оглави класация за „скритите съкровища“ на Европа за 2026 г.
Чете се за: 02:32 мин.
Преминаваме към лятно часово време Преминаваме към лятно часово време
Чете се за: 01:35 мин.
Градушка с размер на орех удари Крумовград Градушка с размер на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:40 мин.
Алекс Овечкин стана вторият играч в историята с 1000 гола в НХЛ Алекс Овечкин стана вторият играч в историята с 1000 гола в НХЛ
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
След сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Пролетно почистване и залесяване в София
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
