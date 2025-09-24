Нов проблем с GPS сигнала на официален държавен самолет

Испански военен самолет с министъра на отбраната Маргарита Роблес на борда е претърпял "смущения" в GPS системата в сряда сутринта, докато е летял над руския анклав Калининград на път за Литва. Това съобщи министерството на отбраната, потвърждавайки по-ранна информация, разпространена от информационната агенция Europa Press.

В началото на септември самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се наложи да кацне с помощта на хартиени карти в Пловдив заради смущения на GPS системата.