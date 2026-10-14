Нов разочароващ ден за България на световното по борба до 23 години

Българското участие на световното първенство по борба до 23 години в Лас Вегас продължава без успех в битката за отличията. И тримата родни представители, които излязоха на тепиха във втория състезателен ден, приключиха участието си в класическия стил, след като не успяха да преодолеят своите съперници по пътя към медалите.

След като първите четирима български борци отпаднаха още в откриващия ден на шампионата, негативната серия продължи и във вторник. Така общо седем национали не успяха да се намесят в разпределението на отличията в класическия стил.

В категория до 63 килограма Християн Иванов претърпя категорично поражение от руснака Игор Пунченко с 0:8. Българинът не успя да намери противодействие на съперника си и приключи участието си в надпреварата.

По-добре започна Сергей Стоев, който записа победа в първата си среща на американска земя.

Българският национал се наложи със 7:2 над представителя на домакините Джоел Адамс, демонстрирайки стабилна игра и заслужено продължи към четвъртфиналите.

В следващия кръг обаче Стоев се изправи срещу украинеца Ирфан Мирзоев, който се оказа непреодолимо препятствие. Българинът отстъпи с 0:8 и също се сбогува с надеждите за отличие.

В категория до 87 килограма Мартин Шишеков също започна участието си с победа. Националът надделя над гръцкия представител Николас Йосифидис с 2:1 в оспорван двубой, в който успя да запази минималното си предимство.

В следващата среща обаче Шишеков не успя да повтори доброто си представяне и допусна тежко поражение с 0:10 от норвежеца Мартин Ложсак.

Така и тримата българи, участвали във втория ден на шампионата, отпаднаха от борбата за медалите.

След неуспешното представяне в класическия стил вниманието на българския щаб вече се насочва към предстоящите схватки в свободния стил.

Днес предстои да бъде изтеглен жребият, който ще определи съперниците на родните представители в отделните категории.

Първи на тепиха в петък ще излязат Калоян Атанасов в категория до 74 килограма и Радомир Стоянов при 86-килограмовите.

В събота българското участие ще продължи с Айкан Сеид в категория до 79 килограма и Андриан Вълканов при 97-килограмовите.

Четиримата национали ще се опитат да променят развоя на българското представяне в Лас Вегас и да се намесят в битката за отличията.