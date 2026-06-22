Нов треньор за Кирил Десподов в ПАОК (ВИДЕО)

Българският национал по футбол Кирил Десподов вече има нов треньор в ПАОК Солун, след като клубът назначи италианеца Алесио Лиши, съобщи пресслужбата на гърците.

На 19 юни ПАОК обяви края на партньорството си с румънския треньор Разван Луческу.

Последната треньорска позиция на 40-годишния Лиши беше Осасуна. Той пое испанския клуб през лятото на 2025 г. Под негово ръководство Осасуна изигра 42 мача (14 победи, 9 равенства и 19 загуби) и завърши на 17-то място в Ла Лига, избягвайки изпадане.

ПАОК спечели бронз в последното гръцко първенство с 57 точки.