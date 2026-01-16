БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Нова порция сибирски студ се задава към Румъния

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Зимата взе и първите си жертви

балканите капана зимата хиляди без ток бурно море бедстващи хора
Снимка: Снимката е илюстративна
Сибирски студ се задава към Румъния, предупреждават от Националната метеорологична администрация. Нова порция сняг, лед и вятър ще обхванат страната през почивните дни.

Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в румънската столица отчитаха минус 10 градуса. Пред някои от хипермаркетите са поставени табели с предупреждение за падащ сняг и шушулки.

Жълт код за опасно време е обявен в Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между минус 19 и минус 8 градуса по Целзий.

Студено ще бъде и в Добруджа, Мунтения и част от Олтения.

През изминалите дни студът в Румъния взе и първите си жертви.

65-годишен мъж от Тимишоара почина от хипотермия до психично болната си съпруга, предават местните медии.

36-годишна жена в Търгу Муреш почина след измръзване.

Увеличава се и броят на бездомните хора, търсещи помощ.

Местните власти в Букурещ предлагат заслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на онези, които отказват настаняване.

Остарели системи са причина на затварянето на въздушното пространство на Гърция
Остарели системи са причина на затварянето на въздушното пространство на Гърция
Гръцкото правителство даде 48-часов ултиматум за блокадите на фермерите Гръцкото правителство даде 48-часов ултиматум за блокадите на фермерите
Чете се за: 00:52 мин.
Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на работа със ски (СНИМКИ/ВИДЕО) Студът в Румъния продължава – мъж от град Сибиу отиде на работа със ски (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 02:42 мин.
Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им действия? Недоволството на гръцките фермери - какви ще бъдат бъдещите им действия?
Чете се за: 01:05 мин.
Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога? Блокадите на земеделците в Гърция продължават – докога?
Чете се за: 02:22 мин.
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през "Кулата – Промахон" за камиони
Чете се за: 00:50 мин.

АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде медал на Доналд Тръмп Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде медал на Доналд Тръмп
Чете се за: 04:45 мин.
Латинска Америка
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Масови проверки на НАП и КЗП: 116 нарушения и глоби за над 100 000...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
