Нова порция сибирски студ се задава към Румъния

Сибирски студ се задава към Румъния, предупреждават от Националната метеорологична администрация. Нова порция сняг, лед и вятър ще обхванат страната през почивните дни.

Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в румънската столица отчитаха минус 10 градуса. Пред някои от хипермаркетите са поставени табели с предупреждение за падащ сняг и шушулки.

Жълт код за опасно време е обявен в Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между минус 19 и минус 8 градуса по Целзий.

Студено ще бъде и в Добруджа, Мунтения и част от Олтения.

През изминалите дни студът в Румъния взе и първите си жертви.

65-годишен мъж от Тимишоара почина от хипотермия до психично болната си съпруга, предават местните медии.

36-годишна жена в Търгу Муреш почина след измръзване.

Увеличава се и броят на бездомните хора, търсещи помощ.

Местните власти в Букурещ предлагат заслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на онези, които отказват настаняване.