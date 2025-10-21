Нови 15 български победи на ITF турнир в Пазарджик

15 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на втория турнир за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик. В рамките на две седмици ТК „Фаворит" е домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи днес в първия кръг при юношите постигнаха Георги Георгиев, Александър Ибришимов, Виктор Атанасов и Борис Начев. Вчера за втория кръг се класираха Кристиян Стефанов, Борис Борисов, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски и Мартин Латинчев. Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Калоян Шиков, №2 Станислав Косев, №9 Петър Иванчев, №8 Пламен Колев, №13 Васил Русанов, №15 Любен Хубенов и №16 Мартин Бонев.



За осминафиналите при девойките се класираха: Александра Рангелова, Андрея Глушкова, Никол Нунева, Кристина Кънева, Моника Господинова, Сирма Манчева, Александра Момчилова, Каролина Костова, Калина Симеонова, Илина Илиева и Рая Стайкова.