БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови пожарни автомобили се очакват следващата година

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Новите пожарни ще бъдат изцяло колесни, верижни не са предвидени

големия пожар турски хотел пожарната започват засилени проверки зимните курорти
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ очаква най-рано следващата година доставката на нови противопожарни автомобили. Това съобщи в Сливен главен комисар Александър Джартов по време на тържествената сесия на местния Общински съвет по повод празника на града – Димитровден, на която бяха отличени с награди пожарникари от местната противопожарна служба.

Главен комисар Джартов коментира, че се търси непрекъснато обновяване на техниката, като договорът за новите машини представлява най-голямата доставка, която Главната дирекция очаква. Новите пожарни ще бъдат изцяло колесни, верижни не са предвидени.

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“: „Ние сме непрекъснато в процес на обновяване на нашата техника. Това, което е позитивно, е, че вече имаме договори за доставка на 120 пожарни автомобила, които са лек клас, и 37 тежък клас. Надявам се част от тях да започнем да ги получаваме през следващата година. Верижната техника е предизвикателство за доставянето и до мястото на пожара, така че не е някаква панацея, за да разреши всички проблеми. За това инвестираме в различен клас автомобили, така че да можем да сме по-гъвкави и устойчиви във времето.“

#Нови пожарни #Александър Джартов

Последвайте ни

ТОП 24

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
1
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
На Димитровден небето се отваря
2
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
3
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
4
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
5
Нова ескалация по оста Вашингтон - Каракас
Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя
6
Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
3
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
5
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Регионални

155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Протест във Велико Търново заради мътна вода Протест във Велико Търново заради мътна вода
Чете се за: 02:05 мин.
Мъж е застрелян в ямболското село Тенево, извършителят е задържан Мъж е застрелян в ямболското село Тенево, извършителят е задържан
Чете се за: 00:45 мин.
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово 19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
Чете се за: 02:10 мин.
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби
Чете се за: 02:32 мин.
По света
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината 155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Чете се за: 03:27 мин.
Регионални
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
Тръмп на едноседмична визита в Югоизточна Азия: Сред акцентите са...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Протест във Велико Търново заради мътна вода
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ