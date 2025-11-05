БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4

новите метровлакове вече софия снимки видео
Слушай новината

Новите метровлакове са вече в София. Това съобщиха от "Метрополитен" ЕАД.

Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг.

Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди.

Снимки на новите метровлакове можете да видите тук.

#София #нови метровлакове

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
5
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
6
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия" Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"
Чете се за: 00:57 мин.
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Чете се за: 02:17 мин.
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас 4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат
Чете се за: 01:37 мин.
Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“ Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО) Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ