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Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва пред парламента (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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новият крал норвегия хокон viii положи клетва парламента снимки
Снимка: БГНЕС
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Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната пред парламента, показаха телевизионни кадри.

53-годишният Хокон автоматично се възкачи на престола след смъртта на баща си, крал Харалд V, който почина на 28 август на 89-годишна възраст. Клетвата беше положена в присъствието на съпругата му, кралица Мете-Марит.

Смяната на трона идва в момент на значително увеличаване на обществената подкрепа за норвежката монархия. Близо трима от всеки четирима норвежци – 72% - подкрепят тази форма на държавно управление. Това е ръст от осем процентни пункта спрямо предишното проучване през май, сочи допитване на института Norstat, проведено през уикенда след смъртта на Харалд и публикувано от обществената телевизия NRK.

Същевременно 20% от анкетираните биха предпочели друга форма на държавно управление, а 8% нямат определена позиция. Подкрепата за монархията достигна най-ниското си равнище през февруари, когато 60% от норвежците я подкрепяха, а 27% предпочитаха друга форма на управление.

По това време кралското семейство беше разтърсено от поредица скандали. Мете-Марит беше подложена на остри критики заради миналите си връзки с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн и съдебните проблеми на сина си Мариус Борг Хьойби.

29-годишният Хьойби, роден от връзка на Мете-Марит преди брака ѝ с Хокон през 2001 г., беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания и по още 32 обвинения, сред които насилие срещу бивша партньорка. Той беше оправдан по обвиненията за други две предполагаеми изнасилвания и обжалва присъдата си.

снимки: БГНЕС

Докато очаква разглеждането на жалбата си, Хьойби е под домашен арест и носи електронна гривна. Той получи разрешение да посети крал Харалд в болницата ден преди смъртта му. На 31 август Хьойби беше сред хората, които пренесоха тленните останки на покойния крал до параклиса на кралския дворец в Осло. Той получи разрешение да присъства и на погребението на Харалд V на 9 септември.

#крал Хокон VIII #норвежкият крал Харалд V #клетва #Норвегия

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