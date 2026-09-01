Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва пред парламента (СНИМКИ)

Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията на страната пред парламента, показаха телевизионни кадри.

53-годишният Хокон автоматично се възкачи на престола след смъртта на баща си, крал Харалд V, който почина на 28 август на 89-годишна възраст. Клетвата беше положена в присъствието на съпругата му, кралица Мете-Марит.

Смяната на трона идва в момент на значително увеличаване на обществената подкрепа за норвежката монархия. Близо трима от всеки четирима норвежци – 72% - подкрепят тази форма на държавно управление. Това е ръст от осем процентни пункта спрямо предишното проучване през май, сочи допитване на института Norstat, проведено през уикенда след смъртта на Харалд и публикувано от обществената телевизия NRK.

Същевременно 20% от анкетираните биха предпочели друга форма на държавно управление, а 8% нямат определена позиция. Подкрепата за монархията достигна най-ниското си равнище през февруари, когато 60% от норвежците я подкрепяха, а 27% предпочитаха друга форма на управление.

По това време кралското семейство беше разтърсено от поредица скандали. Мете-Марит беше подложена на остри критики заради миналите си връзки с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн и съдебните проблеми на сина си Мариус Борг Хьойби.

29-годишният Хьойби, роден от връзка на Мете-Марит преди брака ѝ с Хокон през 2001 г., беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания и по още 32 обвинения, сред които насилие срещу бивша партньорка. Той беше оправдан по обвиненията за други две предполагаеми изнасилвания и обжалва присъдата си.

снимки: БГНЕС

Докато очаква разглеждането на жалбата си, Хьойби е под домашен арест и носи електронна гривна. Той получи разрешение да посети крал Харалд в болницата ден преди смъртта му. На 31 август Хьойби беше сред хората, които пренесоха тленните останки на покойния крал до параклиса на кралския дворец в Осло. Той получи разрешение да присъства и на погребението на Харалд V на 9 септември.