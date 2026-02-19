БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията
Доц. Силви Кирилов предаде поста министър на здравеопазването на доц. Михаил Околийски.

„През тази една година с екипа ми работихме с увереността, че всичко, което ще постигнем заедно, е в името на българските граждани. Удовлетворен съм от реализираните проекти, но съзнавам, че остава още много работа“, заяви доц. Кирилов.

От своя страна новият министър на здравеопазването доц. Околийски посочи, че в рамките на краткия хоризонт на функциониране на служебното правителство ще работи с приемственост, но ще се стреми и към оптимизация и интензитет, особено по отношение на текущите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Ще фокусирам усилията си върху профилактиката, ранната диагностика, превенцията и по-добрата комуникация на здравните рискове“, подчерта доц. Околийски.

Той изтъкна, че друг акцент в работата му ще бъде финализирането на Наредбата за условията и реда за финансиране на проекти за дейности по предпазване, превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост.

„Майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и ще концентрираме усилията си за решаване на натрупаните в този сектор проблеми“, каза още министърът.

