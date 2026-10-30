Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър счупи рекорд на ЛеБрон Джеймс

Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър записа името си в историята с невероятното си представяне едва в петия мач от професионалната си кариера срещу Портланд Трейл Блейзърс в първенството на НБА.

Бузър записа трипъл-дабъл и стана най-младият нападател - на 19 години и 103 дни, постигал това в историята на НБА. Той завърши с 18 точки, 12 борби и 12 асистенции, допринасяйки за успеха със 124:103 над Портланд.

Преди Бузър, ЛеБрон Джеймс държеше рекорда за най-млад нападател, записал трипъл-дабъл, на 20 години и 20 дни през сезон 2004-05.

С това си представяне Бузър стана и вторият най-млад играч в историята на НБА, записал трипъл-дабъл. Листата се оглавява от Джош Гиди, който постигна рекорд на 19 години и 84 дни, докато играеше за Оклахома Сити Тъндър през 2022 г. Също така той е петият тийнейджър в историята на лигата, който изобщо записва трипъл-дабъл.

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Бузър затвърждава статута си на един от най-добрите новобранци в лигата. Избран под номер 3 в тазгодишния драфт, той е постигал средно по един дабъл-дабъл в първите си пет мача в лигата, като е отбелязвал 15,4 точки, 10,8 борби и 6,2 асистенции, като същевременно е стрелял с 32,4% успеваемост от игра и 34,4% от тройка.

Мемфис са в серия от пет победи от началото на сезона, което ги прави един от двата непобедени отбора в НБА, заедно с Хюстън Рокетс.