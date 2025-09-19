НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново

На 22 септември във Велико Търново Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност по повод 117-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията в Старопрестолния град е тържествената проверка с начало 19.30 часа на площад „Цар Асен I“.

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18.00 ч. през три пункта за проверка - на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов", на ул. "Св. Климент Охридски".

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 17.00 до 22.00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната на провеждане на мероприятието.