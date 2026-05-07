Ню Йорк Никс с нова крачка към финала в Източната конференция

Тимът поведе с 2:0 успеха в серията срещу Филаделфия.

Ню Йорк Никс - Филаделфия
Ню Йорк Никс направи нова крачка към финала в Източната конференция на НБА, след като победи Филаделфия със 108:102 и поведе с 2:0 успеха в серията. В герой за тима от „Медисън Скуеър Гардън“ се превърна Джейлън Брънсън, който реализира 26 точки, като осем от тях дойдоха в решителната последна четвърт. Следващият двубой между двата отбора е в петък във Филаделфия.

Карл-Антъни Таунс записа „дабъл-дабъл“ от 20 точки и 10 борби, въпреки че престоя на паркета само 27 минути. Оу Джи Ануноби се отчете с 24 точки преди да напусне терена заради контузия в десния крак малко преди края, а Микал Бриджис добави още 18 за успеха на нюйоркчани.

За Филаделфия най-резултатен беше Тайръз Макси с 26 точки, но гостите се сринаха в заключителните минути и отбелязаха едва 12 точки в последната четвърт. Сиксърс водеха с 99:96 около седем минути преди сирената, но до края реализираха само една стрелба от игра. Кели Убре-младши и Пол Джордж приключиха с по 19 точки, а Ви Джей Еджкоумб добави 17. Тимът отново бе без контузения си лидер Джоел Ембийд.

В другия полуфинал на Запад Сан Антонио Спърс разгроми Минесота Тимбъруулвс със 133:95 и изравни серията на 1:1 победи. Виктор Уембаняма доминира с 19 точки и 15 борби, а „шпорите“ продължиха впечатляващата си серия без две поредни загуби, която вече набъбна до 49 мача.

Стефън Касъл реализира 21 точки за Сан Антонио, а Де’Аарон Фокс помогна с още 16. Тимът на Спърс контролираше срещата от самото начало, като натрупа аванс от 24 точки още до почивката, а в един момент разликата достигна внушителните 47.

За Минесота най-резултатни с по 12 точки бяха Джулиъс Рандъл, Антъни Едуардс, Джейдън Макдениълс и Терънс Шанън-младши. Наз Рийд добави 11 точки, а Руди Гобер овладя 10 борби. Третият мач от серията ще се играе в петък в Минеаполис.

#Плейофи на НБА 2026

