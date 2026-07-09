Нюкасъл привлече една от големите надежди на Аякс

Нюкасъл официално обяви привличането на талантливия полузащитник Шон Стьор от Аякс. Английският клуб ще плати 23 милиона паунда за 18-годишния футболист, като сделката включва 20 милиона фиксирана сума и още 3 милиона под формата на бонуси.

Младежкият национал на Нидерландия подписа договор за пет сезона и се превръща в третото ново попълнение на "свраките“ през това лято след Базумана Туре и вратаря Юен Жауен.

Стьор е продукт на прочутата академия на Аякс, към която се присъединява още през 2016 година. През миналия сезон той направи своя пробив в първия отбор, записвайки 25 мача във всички турнири, включително три участия в Шампионската лига. Именно в най-престижния европейски клубен турнир той стана най-младият футболист в историята на нидерландския гранд, който прави асистенция.

Полузащитникът е носител и на престижния трофей „Абделхак Нури“, който ежегодно се връчва на най-обещаващия талант в академията на Аякс.

"Невероятно чувство е да бъда тук. Нюкасъл е огромен клуб, а винаги съм мечтал да играя във Висшата лига. Когато клуб като Нюкасъл те поиска, е много трудно да откажеш“, заяви Стьор след подписването на договора.

Мениджърът Еди Хау също приветства новото попълнение.

"Шон е изключително перспективен млад футболист, който вече има опит в Шампионската лига и нидерландския елит. Вярваме, че притежава качествата да бъде важна част от отбора в следващите години“, коментира английският специалист.

Трансферът на Стьор е част от обновяването на състава на Нюкасъл след продажбите на Сандро Тонали и Антъни Гордън, като клубът продължава да бъде активен и на летния трансферен пазар.