Обрат и дъжд спряха Григор Димитров на US Open

Григор Димитров US Open още на старта в основната схема. Най-добрият български тенисист преклони глава срещу Алексей Попирин с 6:3, 3:6, 2:6, 4:6 в мач от първия кръг, който продължи 2 часа и 35 минути.

Срещата ще се запомни с дългото прекъсване заради дъжда в Ню Йорк, което сякаш повлия на хасковлията. Гришо сътвори силен първи сет и даде заявка, че може да се окаже на печелившата страна, но допусна обрат, а след дългата пауза, направила двубоя дълъг близо до 4 часа, последва промяна в играта му и австралиецът не се поколеба да вземе своето. Освен това българинът направи цели 14 двойни грешки, оказали влияние за неговото отпадане.

Припомняме, че Димитров премина през квалификациите на четвъртия турнир от Големия шлем за годината, докато Попирин стартира от основната схема и в следващия кръг ще срещне Алехандро Табило. Чилиецът отстрани Яник Хофман за начало на надпреварата, побеждавайки германеца с 6:3 6:2, 6:7 (7:9) и 6:3.

Alexei Popyrin has taken down former world no. 3 Grigor Dimitrov in the first round of the US Open. pic.twitter.com/KV3ZuyQvdj — CODE Sports (@codesportsau) September 1, 2026

Откриващият сет започна с размяна на подавания до 2:2, но българският тенисист направи пробив и затвърди предимството си на свой сервис. Макар че представителят на Австралия намали до 3:5, хасковлията сложи точка на спора на свое подаване гейм по-късно за 6:3.

Втората част също започна с размяна на подавания, като този път австралийският тенисист демонстрира доба игра на сервис, пробивайки своя съперник и стигайки до 3:1. Гришо прояви характер, върна пробив и го затвърди на свое подаване, за да върне паритета в геймово съотношение. Той обаче не успя да затвърди тенденцията, тъй като австралиецът отговори на жеста, а при 5:3 сложи точка на спора на свое подаване.

Точно тук дойде и голямата пауза, причинена от дъжд, който прекъсна мача за час.

Подобно на първия сет, третият също предложи размяна на геймове и подавания до 2:2. Попирин обаче бе безпощаден оттам-нататък, постигайки два пробива, а на свой сервис също издържа, за да постигне обрат в общия резултат.

Австралиецът бе на гребена на вълната и в четвъртата част, в която започна с пробив, а след това сътвори още един. Освен това той продължи уверено и при сервиране, стигайки до убедителното 5:1. Все пак българинът прояви доза характер, спечели подаването си, постигна пробив и взе още един гейм, за да намали до 4:5. Гейм по-късно последва наказателна акция на Попирин, който в крайна сметка сложи точка на спора след 3:1 сета.