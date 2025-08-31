БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до...
Чете се за: 10:17 мин.
Урсула фон дер Лайен: България има силна традиция в...
Чете се за: 05:27 мин.
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Чете се за: 01:50 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Общественото здраве под заплаха – напрежение между Белия дом и Център за контрол и превенция на заболяванията

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази
срещата тръмп зеленски усмивки диалогичност оптимизъм без конкретика
Слушай новината

Бивши директори на американския Център за контрол и превенция на заболяванията изразиха тревога от "разрушителната политика" в областта на общественото здраве, по-специално по отношение на ваксинациите, провеждана от администрацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Те обвиняват Белия дом в "политизиране" и "идеологизиране" на науката.

Скептичният към ваксините министър на здравеопазването Робърт Кенеди-младши е в открит конфликт с тази национална здравна организация, която е под контрола на неговото министерство.

Тази седмица бе взето решение да бъде уволнена директорката на агенцията Сюзън Монарес, след по-малко от месец на поста. В същото време, заедно с други служители, напусна и ръководителят на отдела за ваксинационна политика и борба с респираторни заболявания – Деметри Даскалакис.

"От месеци съм притеснен. Но не си представях, че (…) границата между науката и идеологията ще бъде напълно премахната", заяви той пред Ей Би Си.

Вместо здравен експерт Белият дом назначи начело на центъра Джим О’Нийл – дясната ръка на Робърт Кенеди-младши и бивш финансист в технологичния сектор – за временно изпълняващ длъжността директор.

"Липсата на научен експерт начело на центъра означава, че няма да можем да преговаряме с Министерството на здравеопазването за реално прилагане на добра политика в областта на общественото здраве", каза Деметри Даскалакис.

Според Том Фриден, който ръководеше агенцията от 2009 до 2017 г. по време на двата мандата на Барак Обама, "общественото здраве е под заплаха".

"Това, на което сме свидетели, е безпрецедентно. Никога досега директор на Центъра за контрол и превенция на заболяванията не е бил уволняван", отбеляза той пред Си Ен Ен.

Според Фриден "вече не е възможно да се вярва на информацията, идваща от Министерството на здравеопазването или от агенцията".

#Център за контрол и превенция на заболяванията #Доналд Тръмп #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
1
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да се подпишем заедно с ПП-ДБ
2
Костадин Костадинов: Ще гласуваме срещу правителството, но няма да...
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи
3
Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и...
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
4
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Отиде си Кирил Кадийски
5
Отиде си Кирил Кадийски
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
6
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
3
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
5
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
6
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...

Още от: Европа

Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и единни срещу империята на злото
Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област Руски атаки оставиха 29 000 души на тъмно в Одеска област
Чете се за: 01:10 мин.
Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица Държавите от ЕС ще обсъдят нови санкции срещу Русия следващата седмица
Чете се за: 00:40 мин.
Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция Един загинал и петима ранени, след като кола се вряза в група хора пред бар във Франция
Чете се за: 01:27 мин.
Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС
Чете се за: 03:17 мин.
След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ След масираните руски атаки: Украинска делегация се срещна със специалния пратеник на САЩ
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000 работни места във ВМЗ – Сопот
Урсула фон дер Лайен в България: Нови военни заводи и до 1000...
Чете се за: 10:17 мин.
У нас
"Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен "Върнете ни водата": Пластмасови бутилки и жълти стотинки отново летяха срещу общината в Плевен
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии Мъж почина заради бюрокрация на границата с България, твърдят турски медии
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни Пожар гори в землището на село Игралище в община Струмяни
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отиде си Кирил Кадийски
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Доналд Туск: Без изискани игри с Путин - да бъдем решителни и...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Си Дзинпин: Нека драконът и слонът да танцуват заедно
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ