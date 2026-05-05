Общо 350 служители на жандармерията ще помагат за сигурността на Джиро д'Италия

Общо 350 служители на Дирекция "Жандармерия" ще подпомагат колегите си от областните дирекции на МВР и Столичната дирекция на вътрешните работи, през чиято територия ще преминат част от етапите на колоездачната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от МВР.

Начало на състезанието ще е в Несебър на 8 май. В рамките на деня участниците ще управляват до Бургас, а на следващия ден – 9 май, колоната ще тръгне от Бургас, ще продължи през Сливен, Стара река, Елена и ще финишира във Велико Търново. За двата дни силите на реда от Бургас, Сливен и Велико Търново ще бъдат подпомогнати от 120 служители на Зонално жандармерийско управление - Бургас и от още 80 от Зонално жандармерийско управление - Русе и Зонално жандармерийско управление - Плевен.

На 10 май е последният ден от гонките в нашата страна. Те ще започнат от Пловдив, като колоната ще премине през Боровец, а финалът ще бъде в столицата.

В помощ на силите на реда от Областната дирекция на МВР - София ще са 50 служители на Зонално жандармерийско управление - София, а на столичните полицаи ще помагат още 100 души от силите на жандармерията.

Живеещите в близост до трасето на състезанието, както и тези, които искат да го наблюдават отблизо, следва стриктно да изпълняват разпорежданията на силите на реда, отбелязват от МВР.

Също така предупреждават, че и през трите дни ще има спиране на движението на автомобили в участъците, през които ще премине състезанието. Нека гражданите, на които предстои пътуване, да се информират предварително от местните власти за създадената временна организация.

