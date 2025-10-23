БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обявиха маршрута на 113-ото издание на Тур дьо Франс

Надпреварата ще стартира на 4 юли от испанския град Барселона и ще продължи до 26 юли, когато ще бъде финалът във френската столица.

Тур дьо Франс 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

113-ото издание на най-престижното колоездачно състезание в света - Обиколката на Франция, ще предложи на зрителите изкачвания на митичната височина Алп д'Юез в два поредни дни в последната състезателна седмица. Това стана ясно в Париж, където в четвъртък бе представен маршрутът за следващото издание на Тур дьо Франс през 2026 година.

Надпреварата ще стартира на 4 юли от испанския град Барселона и ще продължи до 26 юли, когато ще бъде финалът във френската столица.

"Вътрешният министър Лоран Нунез даде разрешение финалният етап отново да премине през Монмартър и ние няма как да бъдем по-щастливи от този факт. Успехът, който имахме тази година, когато павираните улици в Монмартър за първи път бяха включени в Обиколката на Франция, се дължи изцяло на Олимпийските игри в Париж. Без тях Обиколката никога нямаше да премине през Монмартър. Но ентусиазмът на зрителите и атмосферата на улица "Рю Лепик" бяха невероятни", каза рейс директорът Кристиан Прюдом, когато даваше подробности около финалния етап в Париж.

Тазгодишното издание на финалния етап бе спечелено от белгиеца Ваут ван Арт, който се наложи над шампиона в Обиколката Тадей Погачар, а по улиците на най-големия френски град се събраха около 1 милион души.

Организаторите заявиха, че са искали да оставят развръзката за крайното класиране максимално късно в предстоящото състезание и затова са заложили на две последователни изкачвания на Алп д'Юез в 19-ия и 20-ия етап.

Състезанието ще започна с отборен старт по часовник в Барселона - нещо много по-типично за Обиколката на Испания. В шестия етап ще се кара на височината Турмале, където победителите в последните шест издания на Обиколката на Франция - Тадей Погачар и Йонас Вингегор, са си давали най-оспорваните дуели. В Деня на Бастилията на 14 юли ще бъдат изминати 167 километра от Орилак до Льо Лиоран.

Индивидуалният етап по часовник пък ще бъде в 16-ия етап на 21 юли - 26 километра от Евиан до Тонон.

Общата дължина на всички 21 етапа в Тур дьо Франс ще бъде 3333 киломeтра с положителна денивелация от 54 450 метра.

#Тур дьо Франс 2026

