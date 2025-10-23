Последният етап от Тур дьо Франс отново ще се състои по улиците на Монмартър

Последният етап от колоездачната обиколка на Франция през 2026 година ще се проведе в Монмартър и на улица Лепик.

113-то издание на надпреварата ще завърши на 26 юли с три изкачвания в емблематичния квартал на френската столица. Успехът на състезания, както за жени, така и за мъже по време на Олимпийските игри в Париж допринесе за решението обиколката да има своя край именно в Монмартър миналата година. И това се оказа печеливш ход.

Дъждовно време за финала на Тур дьо Франс, всички погледи са насочени към улица Лепик в Монмартър

На политическо ниво тогава, президентът на републиката Еманюел Макрон и кметът на Париж Ан Идалго дадоха своето одобрение това да се превърне в традиция, но се очакваше и разрешението на префекта на столицата Лоран Нунес.

След финала, Кристиан Прюдом, директорът на състезанието, получи съобщение от Макрон, в което президентът, заяви, че е „възхитен“ от зрелищния завършек на колоездачната обиколка на Франция.

Така след месеци на дискусии беше дадена окончателно зелена светлина финалният етап от най-престижното колоездачно състезание в света да премине по улица Лепик в Монмартър.

Решението ще бъде обявено днес по време на представянето на маршрута за 2026 г.

Финалният етап през 2025 г. имаше огромен успех и се превърна във всенароден празник. Стотици можеха да наблюдават и аплодират от близо най-добрите състезатели по стръмните улици на Монмартър.

Предложението Тур дьо Франс да завърши в сърцето на Париж бе продиктувано именно от близостта на феновете до битката, за сметка на маршрута по Шанз-Елизе, където най-добрите места за наблюдение са заети от хора със специални покани.

Миналогодишният сценарий предложи зрелищна битка. В дъжда победителят Тадей Погачар се опита да спечели последния етап, но беше изпреварен от белгиеца Вут ван Арт. Словенецът завърши четвърти във финалния 21-и етап.

След фурора, който предизвика състезанието, би било трудно вече да си представим завръщането на Тура по обичайния маршрут макар и на Шанз-Елизе.

Организаторите обявиха наскоро, че са направени някои подобрения в посока достъпността на публиката по улиците на Монмартър, както и че състезателите ще преминават по няколко различни улици, в сравнение с изданието през 2025 г.

Иначе Тур дьо Франс ще стартира от Барселона на 4 юли. След Сан Себастиан през 1992 г. и Билбао през 2023 г., състезанието ще тръгне от Испания за трети път в историята си. Каталунската столица ще бъде домакин на първите два етапа, на 4 и 5 юли, като за първи път бягане по часовник ще даде старт на обиколката. Финалът е на 26 юли в Париж.