БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Последният етап от Тур дьо Франс отново ще се състои по улиците на Монмартър

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
Запази

Решението ще бъде обявено днес по време на представянето на маршрута за 2026 г.

тур дьо франс 2026
Снимка: LP/ O. Corsan
Слушай новината

Последният етап от колоездачната обиколка на Франция през 2026 година ще се проведе в Монмартър и на улица Лепик.

113-то издание на надпреварата ще завърши на 26 юли с три изкачвания в емблематичния квартал на френската столица. Успехът на състезания, както за жени, така и за мъже по време на Олимпийските игри в Париж допринесе за решението обиколката да има своя край именно в Монмартър миналата година. И това се оказа печеливш ход.

Дъждовно време за финала на Тур дьо Франс, всички погледи са насочени към улица Лепик в Монмартър

На политическо ниво тогава, президентът на републиката Еманюел Макрон и кметът на Париж Ан Идалго дадоха своето одобрение това да се превърне в традиция, но се очакваше и разрешението на префекта на столицата Лоран Нунес.

След финала, Кристиан Прюдом, директорът на състезанието, получи съобщение от Макрон, в което президентът, заяви, че е „възхитен“ от зрелищния завършек на колоездачната обиколка на Франция.

Така след месеци на дискусии беше дадена окончателно зелена светлина финалният етап от най-престижното колоездачно състезание в света да премине по улица Лепик в Монмартър.

Решението ще бъде обявено днес по време на представянето на маршрута за 2026 г.

Финалният етап през 2025 г. имаше огромен успех и се превърна във всенароден празник. Стотици можеха да наблюдават и аплодират от близо най-добрите състезатели по стръмните улици на Монмартър.

Предложението Тур дьо Франс да завърши в сърцето на Париж бе продиктувано именно от близостта на феновете до битката, за сметка на маршрута по Шанз-Елизе, където най-добрите места за наблюдение са заети от хора със специални покани.

Миналогодишният сценарий предложи зрелищна битка. В дъжда победителят Тадей Погачар се опита да спечели последния етап, но беше изпреварен от белгиеца Вут ван Арт. Словенецът завърши четвърти във финалния 21-и етап.

Тадей Погачар между победата в Тур дьо Франс и умората: Изтощението може да се случи и на мен

Легендата Еди Меркс за успеха на Погачар в Тур дьо Франс: Когато е твърде лесно, се отегчаваш

След фурора, който предизвика състезанието, би било трудно вече да си представим завръщането на Тура по обичайния маршрут макар и на Шанз-Елизе.

Организаторите обявиха наскоро, че са направени някои подобрения в посока достъпността на публиката по улиците на Монмартър, както и че състезателите ще преминават по няколко различни улици, в сравнение с изданието през 2025 г.

Иначе Тур дьо Франс ще стартира от Барселона на 4 юли. След Сан Себастиан през 1992 г. и Билбао през 2023 г., състезанието ще тръгне от Испания за трети път в историята си. Каталунската столица ще бъде домакин на първите два етапа, на 4 и 5 юли, като за първи път бягане по часовник ще даде старт на обиколката. Финалът е на 26 юли в Париж.

Свързани статии:

След Париж 2024 и Тур дьо Франс 2025, по улиците на Монмартър отново ще има колоездачно състезание и то през зимата
След Париж 2024 и Тур дьо Франс 2025, по улиците на Монмартър отново ще има колоездачно състезание и то през зимата
Ново предизвикателство за феновете на колоезденето в Париж.
Чете се за: 02:27 мин.
Организаторите на Тур дьо Франс искат преминаването на обиколката през Монмартър и по улица "Лепик" да стане традиция
Организаторите на Тур дьо Франс искат преминаването на обиколката през Монмартър и по улица "Лепик" да стане традиция
Кметството на Париж също иска да увековечи преживяването.
Чете се за: 04:37 мин.
#Тур дьо Франс 2026 #Тур дьо Франс 2025 # Тадей Погачар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
3
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
4
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
5
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
6
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Други спортове

Старши треньорът на мъжкия национален отбор на България по хандбал Илиян Василев събира 17 състезатели на подготвителен лагер
Старши треньорът на мъжкия национален отбор на България по хандбал Илиян Василев събира 17 състезатели на подготвителен лагер
Президентът на българската федерация Слави Бинев беше избран в Съвета на Световното таекуондо Президентът на българската федерация Слави Бинев беше избран в Съвета на Световното таекуондо
Чете се за: 01:40 мин.
Опитният ветроходец Светлозар Тенев се отправя на околосветско пътешествие Опитният ветроходец Светлозар Тенев се отправя на околосветско пътешествие
Чете се за: 01:32 мин.
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3 За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:22 мин.
България приключва без медал в класическия стил на световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад България приключва без медал в класическия стил на световното първенство по борба до 23 г. в Нови Сад
Чете се за: 00:57 мин.
Агниешка Биелицка, за която граници не съществуват Агниешка Биелицка, за която граници не съществуват
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 03:07 мин.
Европа
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
НА ЖИВО: НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сигнал за пукнатини в столично училище
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ