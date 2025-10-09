БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 01:05 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:05 мин.

След Париж 2024 и Тур дьо Франс 2025, по улиците на Монмартър отново ще има колоездачно състезание и то през зимата

Вяра Илиева
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Ново предизвикателство за феновете на колоезденето в Париж.

След Париж 2024 и Тур дьо Франс 2025, по улиците на Монмартър отново ще има колоездачно състезание и то през зимата
Снимка: LP/Paul Abran
Емблематичният квартал Монмартър в Париж ще приеме 10-километрово състезание по колоездене в началото на 2026 г. Това ще бъде първото голямо събитие за годината в този спорт и ще се проведе около 18-ти район на френската столица.

На 18 януари 2026 г. феновете на колоезденето ще станат свидетели на Montmartre AG2R La Mondiale - първата по рода си надпревара включваща 10 километра през един от най-емблематичните квартали на Града на светлините.

Монмартър се доказа като отлично място за обичания от французите спорт по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., а след това и на Тур дьо Франс през 2025 г. И в двете големи събития предизвикаха фурор по стръмните улици на квартала.

В сърцето на зимата обаче, 10-километровото бягане ще предложи на състезателите възможността да подобрят уменията си по нелекото трасе и то при очаквани ниски температури.

Организаторите обявиха, че състезанието ще бъде отворено както за опитни бегачи, така и за аматьорите, готови да приемат това предизвикателство.

Точният маршрут все още не е обявен, но от AG2R La Mondiale са сигурни, че състезанието ще разкрие богатството на Монмартър и ще предложи на участниците „потапяне в неговата жизнена енергия“. Регистрацията за колоездачната надпревара ще бъде отворена днес.

След успеха на финалния етап от Тур дьо Франс 2025, организационният комитет на състезанието още тогава изрази надежда, че новият маршрут ще остане и занапред в програмата на обиколката.

Решението той да премине по емблематичната улица "Лепик" дойде след успеха на колоездачното състезание по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Тогава надпреварата се радваше на небивал интерес.

От комитета на Тур дьо Франс подадоха документи до Парижката префектура с намерението трасето да се превърне в традиция и ако се стигне до положително развитие, преминаването през Монмартър ще бъде обявено на 23 октомври в Париж, когато ще бъде разкрит маршрутът за 2026 г.

