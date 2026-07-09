БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Обявиха номинации за наградите „Еми“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
Още
Запази

„Спешни случаи в Питсбърг“ води с 25 номинации за наградите, а „Хитринки“ е фаворитът сред комедиите

обявиха номинации наградите bdquoемиldquo
Слушай новината

Сериалът „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt) получи най-много номинации - 25, за 78-ите награди „Еми“, а комедийният сериал „Хитринки“ (Hacks) е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщи Асошиейтед прес.

Медицинската драма „Спешни случаи в Питсбърг“ затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса.

Тази година Уайли и Катрин Ланаса отново са сред номинираните, а към тях се присъединяват Тейлър Дърдън, Фиона Дуриф и Сепидех Моафи. Продукцията получи четири от седемте номинации в категорията за най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал. Сред номинираните за поддържаща мъжка роля са Патрик Бол, Шон Хатоси и Геран Хауъл.

Комедийният сериал „Хитринки“, който приключва с петия си сезон, също получи широко признание от телевизионната академия. Главната актриса Джийн Смарт е номинирана за пети път за „Еми“ за най-добра актриса в комедиен сериал, след като спечели наградата през предходните четири сезона.

Сред останалите номинирани от екипа на сериала са Хана Айнбиндър - носителка на наградата за най-добра поддържаща роля в комедия през 2025 г., както и създателят на сериала и актьор Пол У. Даунс.

Церемонията по връчването на 78-ите награди „Еми“ ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по Ен Би Си. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала „Закон и ред: Специални разследвания“.

Научнофантастичната драма „Плурибус“ (Pluribus), създадена от Винс Гилиган - автор на „В обувките на Сатаната“ и „Обадете се на Сол“, получи 18 номинации. Сред тях е и тази за най-добра актриса в драматичен сериал за Рей Сийхорн.

Хорър комедията Widow's Bay получи 19 номинации и се нареди сред най-успешните комедийни продукции на сезона. Матю Рийс е сред претендентите за наградата за най-добър актьор в комедиен сериал.

Още две продукции на Apple TV+ получиха номинации в категорията за най-добър комедиен сериал - Margo's Got Money Troubles („Марго има проблеми с парите) и „Терапия“ (Shrinking). Сред отличените е и Харисън Форд, номиниран за най-добра поддържаща роля в комедиен сериал за „Терапия“. Това е едно от най-големите телевизионни признания в кариерата на актьора, известен най-вече с ролите си в киното.

В категориите за минисериал и антологии лидер е продукцията на Нетфликс Beef ("Вражда") с 16 номинации. Сериалът постигна голям успех с първия си сезон през 2023 г., а новият му състав - Кери Мълиган, Оскар Айзък и Чарлз Мелтън - също получи признание от телевизионната академия, пише още Асошиейтед прес.

#Номинации #награди еми

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
2
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
3
Кандидатстването след 7-и клас: Започва подаването на документи за...
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да подкрепя Украйна съобразно възможностите си
4
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще продължи да...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Нови удари на САЩ срещу Иран: Отнет е и лицензът на Техеран за продажба на петрол
6
Нови удари на САЩ срещу Иран: Отнет е и лицензът на Техеран за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Любопитно

Пристигането на гоблена от Байо в Лондон е съпътствано от тайнственост и ентусиазъм
Пристигането на гоблена от Байо в Лондон е съпътствано от тайнственост и ентусиазъм
Златната обувка на Мондиал 2026: Меси, Мбапе, Холанд и Кейн в битка, която влиза в историята Златната обувка на Мондиал 2026: Меси, Мбапе, Холанд и Кейн в битка, която влиза в историята
Чете се за: 03:15 мин.
Джъстин Бийбър се присъединява към звездното шоу на финала на Мондиал 2026 Джъстин Бийбър се присъединява към звездното шоу на финала на Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Как норвежецът Ерлинг Холанд се превърна в най-обсъждания футболист? Как норвежецът Ерлинг Холанд се превърна в най-обсъждания футболист?
Чете се за: 02:25 мин.
Готов ли е ЕС за реакция при екстремни температури? Готов ли е ЕС за реакция при екстремни температури?
Чете се за: 04:35 мин.
Сензори във витрини на музеи на Острова наблюдават експонатите да не са изложени на прекалено високи температури Сензори във витрини на музеи на Острова наблюдават експонатите да не са изложени на прекалено високи температури
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Американската армия предприе нова серия удари по Иран
Американската армия предприе нова серия удари по Иран
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Тръмп заплаши Иран с тежки удари: Ирански агенции съобщават за експлозии в Бандар Абас и Сирик Тръмп заплаши Иран с тежки удари: Ирански агенции съобщават за експлозии в Бандар Абас и Сирик
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса? Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г. Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Дигитализацията в съдилищата: Какъв е икономическият ефект?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Мерки срещу инцидентите на пътя: Ограничават тротинетките в опасни...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Булгаргаз" е използвал 23% от капацитета по договора с...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
След присъдата за злоупотреба: Марин льо Пен започна предизборна...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ