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Обявиха обществена поръчка за ремонт в центъра на Пловдив за над 9,1 млн. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Район „Централен“ в Пловдив обяви обществена поръчка за основен ремонт на ВиК и уличната мрежа в зоната между бул. „Цар Борис III Обединител“ и улиците „Граф Игнатиев“, „Петко Д. Петков“ и „Богомил“. Прогнозната стойност на проекта е 9 164 849 евро без ДДС.

„Ремонтът е крайно наложителен. Ул. „Граф Игнатиев“ е основна връзка между ул. „Петко Д. Петков“ и бул. „Цар Борис III Обединител“ и трафикът по нея е доста натоварен“, заяви кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

По думите му улица „Добри Чинтулов“ формално е улица, но на практика представлява „пръст и кал“, а в района често възникват аварии по водопроводната и канализационната мрежа.

„Трябва да подходим комплексно – първо пълна подмяна на ВиК и електрическата мрежа, а след това и ремонт на настилките. Трябва да придадем на квартала вид, който предполага в следващите 50 години само да се поддържа“, посочи Стаменов.

Към момента финансирането за проекта не е осигурено. Според районния кмет обаче наличието на готов проект, избран изпълнител и разрешение за строеж би улеснило намирането на необходимите средства.

„На този етап финансирането не е осигурено, но във времето се убедихме, че когато има готов проект, избран изпълнител и разрешение за строеж, е въпрос на воля да се намерят средствата. Ако повтаряме, че няма пари и не действаме, нищо няма да се случи“, допълни той.

Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 31 август 2026 г.

#9,1 млн. евро #център на града #обществена поръчка #ремонт #Пловдив

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