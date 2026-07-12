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Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загина човек

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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двама загинаха трима ранени тежка катастрофа главен път дупница снимки
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Поредна катастрофа с участието на тежкотоварен камион отне живота на двама души, други трима бяха ранени. Тежкият инцидент стана привечер вчера на главен път е-79 край Дупница, а до късно снощи продължиха огледите на мястото на инцидента.

Все още не е ясно какво е причинило тежкият инцидент, който за жалост отне поредни човешки животи във войната по пътищата в България.

Камионът е спрял на отбивката встрани от пътя, когато в него се врязва лекия автомобил, който се е движил в посока от Дупница към София.

По всяка вероятност шофьора на леки автомобил е изгубил управление над превозното средство и се е забил в камиона.

Причината може да е както високата скорост, така и отклоняване на вниманието за секунда или прилошаване на водача, а подробности се очакват по-късно днес.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова

#обявяване #причина #тежка катастрофа #Дупница

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