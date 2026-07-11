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Шестима задържани при акция срещу наркотици и райски газ в Слънчев бряг (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Шестима задържани при акция срещу наркотици и райски газ в Слънчев бряг (СНИМКИ)
Снимка: ОДМВР-Бургас
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Шестима души са задържани при специализирана полицейска операция, проведена снощи в курортния комплекс Слънчев бряг. Акцията е осъществена от служители на отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районното управление в Несебър.

По време на операцията са иззети количества райски газ, марихуана и кокаин. Образувани са две преписки за незаконно разпространение на райски газ. При извършените проверки полицаите са открили 37 флакона с вместимост по 700 мл в автомобил и квартира в Несебър, ползвани от 18-годишен мъж от София. По данни на полицията той е разпространявал райски газ както в Слънчев бряг, така и в други курорти по Южното Черноморие.

Снимки: ОДМВР-Бургас

Сред задържаните са български граждани и двама украински граждани. Образувани са още три преписки за притежание на марихуана и кокаин. По случая е образувано и бързо производство срещу 29-годишен мъж от село Кошарица, у когото при проверка са открити около 7 грама марихуана.

Работата по всички случаи продължава под надзора на компетентната прокуратура.

#шестима задържани #акция #райски газ #слънчев бряг #наркотици

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